Vor der Veröffentlichung von Overwatch 2 wird es eine 27-stündige Ausfallzeit von Overwatch geben.

Blizzard Entertainment hat gesagt, dass der 2. Oktober wahrscheinlich der letzte Tag sein wird, an dem Fans in Overwatch einsteigen können. Wie den Pressevertretern kürzlich in einem Briefing mitgeteilt wurde, wurde uns mitgeteilt, dass der kalifornische Entwickler plant, zwischen Overwatch und Overwatch 2 durch eine massive 27-stündige Ausfallzeit zu wechseln, was bedeutet, dass das Originalspiel einen Tag vor dem Start der Fortsetzung nicht mehr spielbar sein wird.

Es sollte gesagt werden, dass dies an einer pazifischen Zeitzone arbeitet, was bedeutet, dass die genauen Daten und Zeiten je nachdem, wo Sie sich auf der Welt befinden, variieren können, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Overwatch etwa 27 Stunden vor der Veröffentlichung der Fortsetzung ausfallen wird.

In Bezug auf das, was die Spieler während dieser Ausfallzeit tun können, wird es Pre-Download-Optionen für Overwatch-Spieler geben, wenn sie zur Fortsetzung wechseln, und ebenso wird es eine Vielzahl von Überprüfungen geben, die bis zu dieser Ausfallzeit abgeschlossen werden müssen, die Blizzard in den nächsten Wochen mit den Spielern kommunizieren wird.