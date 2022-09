Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion startet im Dezember

HQ

Während sich 2023 für Final Fantasy als absolut riesig herausstellt, da sowohl Final Fantasy XVI als auch Final Fantasy VII: Rebirth voraussichtlich irgendwann im Laufe des Jahres erscheinen werden, wird es später in diesem Jahr auch ein neues Spiel in der äußerst beliebten Serie von Square Enix geben.

Wie bereits erwähnt, wird genau dieser Titel Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion sein, und der Grund, warum wir jetzt über das Spiel sprechen, ist, dass im Rahmen der jüngsten State of Play-Übertragung das Veröffentlichungsdatum für den Titel bekannt gegeben wurde.

Und dieses Datum wird der 13. Dezember 2022 sein, was bedeutet, dass Fans von Final Fantasy kurz vor den Feiertagen in der Lage sein werden, dieses neu gestaltete Spin-off auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch zu erkunden. Um sicherzustellen, dass ihr alle dafür gehypt werdet, wurde ein neuer Trailer vorgestellt, der einen weiteren Blick auf das Gameplay wirft. Schauen Sie es sich unten an.