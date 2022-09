HQ

Da Ubisoft Forward und alle Ankündigungen des Publishers für die Zukunft von Assassin's Creed und die Veröffentlichung von Skull and Bones immer noch stark nachhallen, haben wir über den Sommer zurückgeblickt, um die Arbeit seines in Katalonien ansässigen Studios hervorzuheben.

Denn Ubisoft Barcelona ist ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung von Rainbow Six Siege, und genau während des R6 Spain Nationals-Finales, das bei der letzten Ausgabe von Gamepolis stattfand, konnten wir uns mit dem Associate Producer Kilian Calo über seine aktuelle Arbeit an R6 Siege und darüber hinaus unterhalten.

Das Studio hat derzeit einige Schlüsselprojekte in der gesamten Ubisoft-Umgebung. Wir entwickeln gerade Rainbow Six: Siege, Beyond Good and Evil 2 und ein unangekündigtes Projekt. Bei Rainbow Six Siege sind wir ungefähr 100 Leute und wir haben 4 verschiedene Teams, die einige Schlüsselteams in Rainbow Six sind: Siege: die balancierende, die das Spiel ausbalanciert, die Bediener und so; Wir haben Playleads, das sind die Leute, die für die Spielmodi, den Spielfluss usw. verantwortlich sind. Onboarding, das neuen Leuten hilft, im Spiel an Bord zu gehen, und die Anpassung, die fast alle Kosmetika des Spiels produziert. Also, ja, wir sind sehr wichtig [im Gehäuse des Ubisoft-Ökosystems].

Wir hatten auch die Gelegenheit, ihn nach der Telearbeitskultur zu fragen, die seit Beginn der Pandemie vorherrscht und ob die Rückkehr zu Face-to-Face-Events wie Gamepolis seine Arbeitsweise und seine Integration in das Organigramm des Unternehmens verändern wird.

Ich meine, es war eine Veränderung, das ist etwas, das es sicher ist, dass wir die Arbeitsweise verändert haben. Aber es gab schon etwas Entferntes in Ubisoft, denn Ubisoft ist eine Firma, die versucht, verschiedene Studios auf der ganzen Welt zu haben, wir haben mehr als 40 Studios. Wir waren also schon daran gewöhnt, mit abgelegenen Studios wie Montreal zu arbeiten. Und tatsächlich, in Rainbow Six: Siege arbeiten 7 Studios gleichzeitig: Bukarest, Montreal, Düsseldorf, Barcelona, Kiew - sie sind bereits jetzt verteilt - und auch Shanghai. Wir sind also bereits an die verschiedenen Zeitzonen und verschiedenen Orte gewöhnt.