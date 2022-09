PlayStation-Spieler können einen gruseligen Hogsmeade-Shop in Hogwarts Legacy besuchen

HQ

Diejenigen, die planen, in das kommende Hogwarts-Vermächtnis auf PlayStation-Konsolen einzutauchen, haben das Glück, eine exklusive Quest zu erleben, die Hexen und Zauberer in einen verwunschenen kleinen Laden in der malerischen Stadt Hogsmeade führt.

Bekannt als The Haunted Hogsmeade Shop Quest, müssen Sie scheinbar einen Laden seiner Kellerdämonen austreiben. Und wie Sie vielleicht gehofft haben, scheint es eine ziemlich gruselige Situation zu sein, mit der Sie umgehen müssen.

Aber die exklusive Quest ist nicht alles, worauf PS-Spieler exklusiven Zugriff erhalten, da dies als Teil eines Mini-Bundles kommen wird, das auch einen "zusätzlichen Dungeon" und das "kosmetische Set des Ladenbesitzers" und den "In-Game-Hogsmeade-Shop" hinzufügt.

Wann Sie diese Questreihe überprüfen können, ist für den 10. Februar 2023 geplant, dass Hogwarts Legacy eintrifft.