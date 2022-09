Team Ninja wird 2024 ein Open-World-Samurai-Spiel auf PS5 bringen

Im Rahmen der jüngsten State of Play-Übertragung hat Team Ninja den Vorhang für sein kommendes Open-World-Samurai-Spiel Rise of the Ronin gelüftet. Das Spiel spielt am Ende der Edo-Zeit um das späte 19. Jahrhundert herum und sieht die Spieler während des Bürgerkriegs zwischen den Shogun- und Anti-Shogun-Kräften zu einem Krieger.

Mit seinem moderneren Setting im Spiel (wie im Trailer gezeigt) sind die Spieler nicht auf einfache Nahkampfwaffen beschränkt und haben die Möglichkeit, mit Musketen und anderen rudimentären Arten von Schusswaffen zu kämpfen. Davon abgesehen wird der Nahkampf immer noch ein sehr wichtiger Teil des Gameplays sein.

Ebenso wurden uns einige interessante Erfindungen gezeigt, die Ihnen helfen sollen, die Welt selbst leichter zu erkunden. Der größte, der zu beachten war, war ein Segelflugzeug, das es dem Protagonisten ermöglichte, aus der Höhe zu springen und über Dächer zu schweben.

Aber ihr müsst uns für all das nicht beim Wort nehmen, denn ihr findet den State of Play-Trailer zu Rise of the Ronin unten und könnt ihn euch irgendwann im Jahr 2024 als exklusiver PlayStation 5-Titel ansehen.