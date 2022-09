Trailer zur Geschichte von God of War: Ragnarök befasst sich mit der bevorstehenden Reise von Kratos und Atreus

HQ

Es ist ungefähr zwei Monate bis God of War: Ragnarök auf PlayStation 4 und 5 debütiert, und da dies der Fall ist, haben Sony und Santa Monica Studio einen brandneuen Trailer als Teil der jüngsten State of Play-Sendung veröffentlicht, und dieser taucht in die Motivationen hinter der bevorstehenden Reise von Kratos und Atreus ein.

Wir sehen, wie das Paar durch mehrere Reiche reist und gegen Monster und Bestien aller Art kämpft, und bekommen sogar einen Teaser des Kampfes, auf den wir alle gewartet haben: Kratos vs. Thor. Es ist nur ein sehr kurzer Teaser, den wir sagen sollten, aber zu sehen, wie Mjolnir und die Leviathan-Axt zusammenkommen, ist definitiv ein beeindruckender Moment.

Sie können sich den Story-Trailer für das Spiel unten ansehen und God of War: Ragnarök am 9. November 2022 spielen.