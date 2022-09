Activision hat eine halbe Million Call of Duty-Konten gesperrt

HQ

Im Rahmen seiner laufenden Bemühungen, die Toxizität in der Call of Duty-Franchise zu bekämpfen und zu bekämpfen, hat Activision einen neuen Blogbeitrag veröffentlicht, der einige der jüngsten Bemühungen und Schritte untersucht, die es an der Front unternommen hat.

Zu diesem Zweck wurde bekannt, dass die Anti-Toxizitätsbewegung zu einer halben Million gesperrter Konten und 300.000 Konten geführt hat, die umbenannt wurden. Es wird gesagt, dass dies zu einem Rückgang der Anzahl der anstößigen Benutzernamen in Call of Duty um 55% geführt hat, wenn man sich August 2022 im Vergleich zu August 2021 ansieht.

Activision hat auch einen neuen Verhaltenskodex veröffentlicht, von dem es hofft, dass die Spieler ihn befolgen werden, der sich darauf konzentriert, Mitspieler mit Respekt zu behandeln, ohne Cheats zu spielen und dann Vorfälle zu melden, die dem entgegenstehen.

Für weitere Call of Duty-Nachrichten sollten Sie Call of Duty Next einschalten, das am 15. September um 17:30 Uhr BST / 18:30 Uhr MESZ ausgestrahlt wird.