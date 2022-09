Pikmin 4 erscheint 2023 für Nintendo Switch

Nintendo neigt dazu, seine eigenen Vorstellungen von Dingen zu haben. Wenn Sie an Echtzeit-Strategiespiele denken, sollten Sie an Pikmin denken, wenn Sie auch Nintendo in Betracht ziehen.

Pikmin begann 2001 auf dem Gamecube und hat seitdem ab und zu eine Handvoll Spiele bekommen. Im Jahr 2020 haben wir Pikmin 3 Deluxe auf Nintendo Switch bekommen, was natürlich eine remasterte Version des Spiels Pikmin 3 von 2013 war. Aber das ist alles in der Vergangenheit.

Während der letzten Nintendo Direct-Sendung beschloss Shigeru Miyamoto selbst, bekannt zu geben, dass Pikmin 4 irgendwann im Jahr 2023 erscheinen wird. Wir haben ein kurzes Video bekommen, das kein echtes Gameplay enthielt, sondern sich alles um Pikmin drehte, wie Sie vielleicht erwarten. Und das ist alles, was wir an dieser Stelle wissen.

Wichtig ist, dass Pikmin 4 nächstes Jahr für Nintendo Switch erscheint. Und wir wollen es. Schlecht. Wie früher als später. Jetzt. Schaut euch einfach den Ankündigungstrailer hier in Gamereactor an.