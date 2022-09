Verrückter Trailer zu Damien Chazelle's Babylon veröffentlicht

HQ

Als wir diesen Herbst unsere Liste der heißesten Filme erstellten, landete sie auf dem zweiten Platz, nur geschlagen vom Mega-Projekt Avatar - als wir noch nicht einmal einen offiziellen Trailer zu Damien Chazelles Babylon gesehen hatten. Aber wenn man ein so aufregender Regisseur mit einer so beeindruckenden Erfolgsbilanz ist, nach so kurzer Zeit im Geschäft, ist es schwer für uns in der Redaktion, nicht gehypt zu werden. Außerdem ist es ein Film, der Brad Pitt und Margot Robbie wieder vereint.

Jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht, und wir würden lügen, wenn wir sagen würden, dass wir nach diesem Knockout eines Trailers weniger scharf auf das Hollywood der 1920er Jahre waren. Eine großartige, die uns fragen ließ (genau wie der verwirrte Tobey Maguire): "What the fuck?" - aber gleichzeitig spüren wir auch Brad Pitts Aufregung, die "Fuck yes!" brüllt.

Sehen Sie es sich unten an!