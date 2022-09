Nehmt noch heute an unserem dritten World of Warcraft: Wrath of the Lich King-Livestream teil

HQ

Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, haben wir uns in den letzten Wochen eine Menge World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic angesehen. Wir haben bereits zwei dedizierte Livestreams gemacht und ein Video zusammen mit Valter Skarsgård produziert, und jetzt werden wir heute diese nordische Reise fortsetzen.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ werden wir auf der GR Live-Homepage live gehen, wo wir mit einigen aufregenden Gästen zurück nach Nordend springen werden. Diesmal wird es Vikings-Schauspieler Alex Høgh Andersen sein, der mit uns im Studio sein wird, während Streamer Sjeletyven und Johnni Gade ebenfalls zu uns stoßen.

Schaut unbedingt vorbei und vergesst auch nicht, hierher zu gehen, um an unserem Wrath of the Lich King-Quiz teilzunehmen, um eine Auswahl an Goodies rund um die kommende World of Warcraft Classic-Erweiterung zu gewinnen.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic soll am 26. September 2022 erscheinen.