Zelda: Tears of the Kingdom bekommt sowohl neue Screenshots als auch Boxart

Gestern war der Tag, an dem wir endlich ein Veröffentlichungsdatum für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekamen, und Nintendo dachte eindeutig, dass wir mehr verdient hätten und bestätigte auch einen richtigen Titel, einen Trailer und neue Informationen.

Während wir bereits über all dies berichtet haben, haben wir auch etwas bekommen, das nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber wir glauben fest daran, dass Sie es sehen wollen. Wir sprechen über fünf brandneue Screenshots und auch die Boxart für das Spiel, damit Sie wissen, worauf Sie achten müssen, wenn es am 12. Mai 2023 exklusiv für Switch veröffentlicht wird.