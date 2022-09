Syndualität während des Livestreams von Sony angekündigt

Sony hatte zuvor gesagt, dass es während des gerade zu Ende gegangenen Livestreams einen Fokus auf japanische Titel geben würde, ein Versprechen, das sie eingelöst haben, und eines der interessanten Dinge, die angekündigt wurden, war Synduality. Es ist ein Bandai Namco-Abenteuer, das in einer sehr dystopischen Umgebung stattfindet, in der die Menschheit so ziemlich ausgelöscht wurde.

Wir schreiben das Jahr 2222 und wir werden als Drifter auf der Suche nach knappen Ressourcen spielen, wo etwas, das AO-Kristalle genannt wird, von besonderer Bedeutung ist. Da es sich um ein japanisches Action-Adventure handelt, bietet es natürlich Mechs, die beim Kampf gegen Kreaturen, die als Enders bekannt sind, verwendet werden können, und es gibt auch Online-Spiele bestätigt.

Bisher ist Playstation 5 das einzige bestätigte Format, wenn es nächstes Jahr erscheint, und der erste Trailer kann unten gefunden werden.