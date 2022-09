Tekken 8 eröffnet den State of Play mit seinem ersten filmischen Trailer

HQ

Obwohl im Moment kein Veröffentlichungsdatum bekannt ist, haben wir uns bereits vorgestellt, dass Tekken 8 auf PC und Next-Gen-Konsolen kommen würde. Und jetzt, und möglicherweise als Vorschau auf das, was Bandai Namco in den kommenden Tagen auf der Tokyo Game Show zeigen wird, haben wir einen ersten Trailer zum Spiel gesehen.

Der Trailer (der einige Übergänge zwischen Cinematics und In-Game-Kämpfen zeigt) zeigt uns Jin Kazama im Kampf gegen seinen Vater Kazuya Mishima, und wir sehen auch, dass beide Kämpfer aufgrund ihres Fluches eine Spezialfähigkeit einsetzen können, wobei sich Jin tatsächlich in Devil Jin verwandelt. und am Ende des Videos einen abschließenden Angriff ausführen.

Laut Regisseur Katsuhiro Harada im PlayStation Blog findet alles, was wir gesehen haben, während des Story-Modus des Spiels statt, dass die Performance 60fps betragen wird, dass sich die Haupthandlung um Jin und Kazuya drehen wird und dass der Titel noch in der Entwicklung ist , also ist es noch unbekannt, wie lange wir warten müssen, bevor wir es spielen können.

Der Trailer sieht sicherlich spektakulär aus mit dem Sturm, dem Regen und dem detaillierten Aussehen der Charaktere, und Sie können es unten sehen. Tekken 8 wird irgendwann für PC, Xbox Series und PlayStation 5 erscheinen.