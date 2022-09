1% des Nettoeinkommens von Gears of War wird an die Suizidprävention gespendet

HQ

Hin und wieder können wir nicht nur Spaß beim Spielen von Videospielen haben, sondern auch etwas Großartiges tun. Die Koalition gibt uns jetzt diese Gelegenheit, da sie jetzt angekündigt hat, dass 1% aller Nettoeinnahmen von Gears of War an Organisationen gespendet wird, die mit Suizidprävention in einem Programm namens Never Fight Alone arbeiten.

Es ist auch keine einmalige Sache und wird als "mehrjährige Verpflichtung" erklärt, und der erste bestätigte Partner ist Crisis Text Line, eine "psychische Gesundheitsunterstützung und Krisenintervention in den USA, Großbritannien, Kanada und Irland". Der Studioleiter Mike Crump erklärt diesen Aufwand:

"Themen wie Verlust, Trauer, Trauma und sogar Selbstmord haben in unseren Spielen eine große Rolle gespielt. Wir bauen Verbindung auf, wenn wir schwierige Dinge gemeinsam verarbeiten, und das schlagende Herz von Gears of War war schon immer eine Frage der Zugehörigkeit und Verbindung. Unsere Never Fight Alone-Initiative ermöglicht es uns, nicht nur darüber zu sprechen, was es bedeutet, füreinander da zu sein, sondern unsere Worte in alltägliche Taten umzusetzen."

Wenn man bedenkt, wie groß das Franchise Gears of War mit vielen Verkäufen von Spielen, DLCs und Skins ist, wird diese Spende hoffentlich zu vielen Ressourcen für diese Sache führen. Wir begrüßen Initiativen wie diese und hoffen, dass wir in Zukunft mehr davon sehen werden.