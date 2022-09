Der School for Good and Evil Trailer verspricht Fantasy und Märchenspaß

HQ

Anfang des Jahres wurde bekannt gegeben, dass Netflix eine The School for Good and Evil-Adaption produzierte und dass Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh und mehr die Hauptrollen spielen würden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt haben wir nicht wirklich viel über den kommenden Film gesehen. Und ich sage bis zu diesem Punkt, da Netflix jetzt einen Trailer für den kommenden von Paul Feig inszenierten Fantasy-Streifen veröffentlicht hat.

Im Trailer werfen wir einen Blick auf das Setting des Films und erfahren sogar alles über die Geschichte, die er erzählen wird. Wir werden sehen, wie die Schule genutzt wurde, um märchenhafte Schurken und Helden auszubilden, und wie zwei neue Schüler den Lauf der Geschichte der Schule für immer verändern werden.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort, schauen Sie sich den Trailer unten an und sehen Sie, was der Film servieren wird, wenn er am 19. Oktober auf Netflix landet.