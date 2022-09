Nobody Saves the World's Frozen Hearth Erweiterung ist da

HQ

Nach dem Start von Nobody Saves the World Anfang des Jahres hat Entwickler Drinkbox Studios nun den DLC Frozen Hearth veröffentlicht. Dieser Ort, der die Spieler in eine vergessene Region tief unter der Erde führt, bietet die bisher stärksten Kämpfer, alle zusammen mit Rätseln und Herausforderungen, die darauf abzielen, die Fähigkeiten der Spieler zu testen. Und das wird etwas sein, das du schlagen willst, denn wenn du sie abschließt (im Spiel als The Tempering bekannt), dann schaltest du zwei neue Formen frei, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst: die Killerbiene und die Mechanik.

Der DLC ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar, auf denen das Spiel erhältlich ist, und kostet 4,99 US-Dollar. Du kannst Frozen Hearth auch in einem neuen Nobody Saves the World-Bundle erhalten, das das Basisspiel und den Soundtrack enthält. Der Soundtrack wird auch als limitierte Vinyl-Sammlung angeboten, die derzeit per Crowdfunding finanziert wird und darauf abzielt, Bestellungen Anfang 2023 zu versenden.

Was Frozen Hearth betrifft, so findet ihr den DLC-Trailer unten und könnt hier unsere Rezension von Nobody Saves the World lesen.