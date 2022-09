Es dauert zwischen 15 und 20 Stunden, um Assassin's Creed Mirage zu besiegen

HQ

Wir wissen seit einiger Zeit, dass Assassin's Creed Mirage nicht das gleiche Ausmaß haben wird wie die letzten RPGs. Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey und Assassin's Creed Valhalla, aber in diesem Sinne, wie groß oder lang wird das Spiel sein?

Im Gespräch mit Eurogamer hat Narrative Director Sarah Beaulieu enthüllt, dass der Titel einen Umfang haben sollte, der dem von Assassin's Creed Revelations oder Assassin's Creed Rogue ähnlicher ist und etwa 15-20 Stunden dauern sollte.

"Ich denke, der genaueste Vergleich wäre Rogue oder Revelations, in Bezug auf den Umfang. Wir wollten auch zu dem zurückkehren, was Assassin's Creed in Bezug auf die Story-Struktur in den sehr frühen Spielen war, was bedeutet, dass es linear ist. Du hast einen Anfang, du hast ein Ende, und es ist die Entwicklung eines Charakters."

Wir haben kürzlich auch mit Beaulieu gesprochen, wo wir etwas über den Mangel an Mythologie im Spiel erfahren haben. Sie können einen Blick auf dieses Interview unten werfen.