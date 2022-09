Jacob Elordi von Euphoria wurde als Elvis in Sofia Coppolas Priscilla besetzt

HQ

Baz Luhrmanns Elvis debütierte erst vor ein paar Monaten und bietet eine biografische Interpretation des Lebens des King of Rock and Roll, mit Austin Butler, der den titelgebenden und massiv berühmten Musiker spielt. Aber Elvis wird bald wieder auf der großen Leinwand in Form eines Films von Sofia Coppola zu sehen sein, der sich eigentlich nicht um die berühmte Künstlerin dreht, sondern um seine Frau Priscilla Presley.

Der Film basiert auf dem 1985 von Priscilla produzierten Buch, das sich mit ihrem Leben mit Elvis befasste, und das Drehbuch selbst wurde von Coppola adaptiert. Was die Frage betrifft, wer im Film die Hauptrolle spielen und die Hauptfiguren der titelgebenden Priscilla und Elvis darstellen wird, hat Deadline die Details dazu bekannt gegeben.

Es wird gesagt, dass Cailee Spaeny die Rolle von Priscilla übernehmen wird, während Euphorias Jacob Elordi versuchen wird, der König Elvis zu werden.

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem der Film in Produktion gehen wird, fügt der Bericht hinzu, dass das Ziel darin besteht, irgendwann in diesem Herbst loszulegen.