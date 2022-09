CD Projekt ist der Cyberpunk-IP "voll verpflichtet"

HQ

Vor kurzem kündigte CD Projekt die Phantom Liberty-Erweiterung für Cyberpunk 2077 an und enthüllte kurz darauf, dass dieser Teil der Post-Launch-Inhalte die einzige Erweiterung sein wird, die das Spiel erhalten wird. Aber nur weil diese Entscheidung getroffen wurde, heißt das nicht, dass die polnische Spielefirma mit der Cyberpunk-IP fertig ist. Tatsächlich hat es Pläne für die Zukunft.

Wie in einer Telefonkonferenz erwähnt, erklärte Michał Nowakowski, Vizepräsident von CD Projekt: "Wir haben beschlossen, eine große Erweiterung für Cyberpunk zu entwickeln, die alle Funktionen der Konsolen der neuen Generation nutzen wird. Allerdings sind wir voll und ganz bestrebt, die Cyberpunk-IP über diese spezielle Cyberpunk-Erweiterung hinaus weiterzuentwickeln."

Nowakowski fuhr ein wenig weiter fort und fügte hinzu: "Wir haben viel Mühe und Zeit in den Aufbau dieses Franchise gesteckt und wir wollen definitiv weiter auf dem aufbauen, was gerade aufgebaut wurde - mit neuen Geschichten, neuen Erfahrungen, neuen Inhalten, im Grunde. Nicht nur das Videospielformat... In Bezug auf Erweiterungen wird es nur eine große Erweiterung geben. Aber es wird in Zukunft neue Sachen geben."

Was dies mit sich bringen wird, bleibt abzuwarten, aber Cyberpunk-Fans können zumindest den Edgerunners-Anime genießen, der auf Netflix gelandet ist, und dann die Phantom Liberty-Erweiterung im nächsten Jahr.