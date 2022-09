Abschied von Babylons Fall: Platin schließt Server im Februar 2023

HQ

Obwohl Platinum Games im März dieses Jahres versicherte, dass sie ihren Multiplayer-Action-Titel Babylon weiterhin unterstützen würden, scheint es, dass die Zahlen am Ende für das Studio nicht funktioniert haben, und durch eine offizielle Erklärung auf der Website haben sie die Roadmap bis zum 27. Februar 2023 festgelegt, wenn sie die Server schließen und das Spiel aufgeben werden.

Square Enix und Platinum Games haben sich bei den Spielern bedankt und werden versuchen, bis zum Ende der letzten Saison, die am 29. November nach geplanten Serverwartungsarbeiten beginnt, so viele Verbesserungen und Inhalte wie möglich in das Spiel zu bringen. Ab heute ist der Titel auch nicht mehr sowohl in digitaler als auch in physischer Form verfügbar.

Hast du Babylon's Fall gespielt?