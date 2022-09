Ein Meta Quest Pro scheint durchgesickert zu sein

HQ

Selbst Meta kann der Welt der Lecks nicht entkommen, wie es scheint. Ein neues Video und eine Sammlung von Bildern sind online aufgetaucht und haben gezeigt, was ein Meta Quest Pro-Headset zu sein scheint, obwohl derzeit kein solches Produkt existiert. Davon abgesehen wissen wir seit einiger Zeit, dass Meta an Project Cambria gearbeitet hat, das genau dieses Pro-System zu sein scheint.

Aber unabhängig davon zeigt das durchgesickerte Bild die Box dessen, was eindeutig als Meta Quest Pro bezeichnet ist, und zeigt ein Gerät, das sich ziemlich deutlich von der aktuellen Reihe von Quest-Headsets unterscheidet.

Es scheint in Schwarz zu kommen, ein Gehäuse zu haben, das fast dem HTC Vive Flow ähnelt, sowie zwei Controller, die den Geräten ähneln, die mit dem Quest 2 geliefert wurden. Es sollte gesagt werden, dass dieses durchgesickerte Bild auch direkt sagt, dass dies ein "technisches Beispiel" ist und dass es "nicht für den Wiederverkauf" ist, was bedeutet, dass das eigentliche Quest Pro (wir werden es einfach weiter so nennen) anders aussehen könnte, wenn es endlich gezeigt wird, höchstwahrscheinlich auf dem Meta Connect-Event am 11. Oktober.

Danke, The Verge.