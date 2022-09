Die Produktion von Avatar 4 hat begonnen

HQ

Avatar 4 ist offiziell in Produktion gegangen. Die Informationen wurden von James Cameron enthüllt, der auf der jüngsten D23 Expo den Fans eine Vorstellung davon gab, wie sich jeder Film entwickelt.

Während des Avatar-Auftritts auf der Veranstaltung wurde festgestellt, dass Avatar: The Way of Water im Moment vor seiner Veröffentlichung am 12. Dezember dieses Jahres fertiggestellt wird und dass Avatar 4 mit seiner Produktion begonnen hat, was wahrscheinlich bedeutet, dass Avatar 3 derzeit irgendwo zwischen diesen beiden Projekten liegt.

Wann jeder Avatar-Film nach dem zweiten erwartet wird, sind alle zwei Jahre geplant: 2024, 2026 bzw. 2028.

