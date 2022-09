Begleiten Sie uns für Metal: Hellsinger auf der heutigen GR Live

HQ

In nur wenigen Tagen werden The Outsiders seinen rhythmusbasierten FPS Metal: Hellsinger auf den Markt bringen. In diesem Spiel müssen sich die Spieler durch die acht Höllen wagen und Horden von Dämonen im Takt eines Metal-Soundtracks mit verschiedenen Künstlern und Musikern berühmter Metal-Bands töten.

Während die vollständige Veröffentlichung für den 15. September geplant ist, werden wir einen frühen Blick auf Metal: Hellsinger auf der heutigen GR Live werfen, wo unsere eigene Rebeca Gastgeber sein und in eine Stunde des Spiels springen wird, beginnend mit der üblichen Zeit von 15:00 BST / 16:00 CEST. Seien Sie sicher, dass Sie sich ihr auf der GR Live-Homepage anschließen, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet.

Und bis wir anfangen, schaut euch unten unbedingt einen Trailer zu Metal: Hellsinger an.