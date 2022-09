Das nächste "große Jagdwild" ist die Idee von EA, Koei Tecmo und Omega Force

HQ

Gestern Abend überraschte uns Electronic Arts mit einem Statement auf seiner Website, in dem es der Welt seine Partnerschaft mit dem Publisher Koei Tecmo und seinem Studio Omega Force, den Machern der Dinasty Warriors-Saga und den meisten Musou-Vertretern des Genres, vorstellte.

Dieses neue Spiel wurde als das nächste "große Jagdspiel" angepriesen und dass es in einer japanischen feudalen Fantasy-Welt spielen wird. Spekulationen ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Einige weisen auf etwas Ähnliches wie Monster Hunter hin, während andere eher auf etwas in der Art von Shadow of the Colossus oder vielleicht Attack of Titan schauen.

"Es ist eine Ehre, mit EA Originals zusammenzuarbeiten und die Unterstützung eines Teams mit einer so unglaublichen Erfolgsbilanz bei der Veröffentlichung bahnbrechender neuer Spiele zu haben", sagte Yosuke Hayashi, Executive Vice President von Koei Tecmo. "Das EA-Team nimmt unsere kreative Unabhängigkeit voll und ganz an und ist zu unschätzbaren Partnern geworden, die sowohl Entwicklungs- als auch Publishing-Support anbieten. Das Hinzufügen der globalen Ressourcen von EA mit unseren eigenen wird uns helfen, eine neue Art von Jagdspiel einem globalen Publikum von Spielern vorzustellen und unsere Reichweite auf globale Märkte auszudehnen. Ich freue mich sehr auf den Tag, an dem Spieler aus der ganzen Welt dieses neue Spiel spielen können."

Die Wahrheit ist, dass es nicht viel Zeit geben wird, um zu spekulieren, denn EA weist darauf hin, dass das Spiel in den kommenden Tagen dieses Monats offiziell vorgestellt wird, vorhersehbar in der Tokyo Game Show, die am nächsten Donnerstag beginnt.