Der Steam Early Access von Fractured Online beginnt heute

Auch wenn es sich bereits in der Closed Beta auf Gamigos eigener Plattform Glyph befand, ist es nun an der Zeit, dass das dynamische Open-World-RPG Fractured Online auch auf Steam in den Early Access einsteigt. Ab heute, dem 15. September 2022, können Sie Steam starten und das Spiel herunterladen, um die riesige Welt nach Lust und Laune zu gestalten.

Im Gegensatz zu traditionelleren MMORPGs ist Fractured Online stolz auf sein dynamisches Design, das es dem Spieler ermöglicht, sein eigenes Schicksal zu gestalten. Für diejenigen, die sich fragen, was das wirklich bedeutet, hat Fractured Online keine vorgegebenen Wege, auf denen Sie wandern müssen. Nein. Vielmehr können Sie das Abenteuer so angehen, wie Sie es für richtig halten. Lust auf eine Geschichte von Ehre und Freiheit? Die von Menschen bewohnte Welt von Syndesia ist der perfekte Ort für Sie, um zu Hause anzurufen. Bevorzugen Sie etwas anderes? Begeben Sie sich auf den Planeten Arboreus, um seine üppigen und grünen Wälder und ruhigen Seen zu erleben. Klingt luxuriös, oder?

Aber die Freiheit hört hier nicht auf, denn innerhalb von Fractured Online bietet jeder einzelne Planet eine Liste von Unterrassen zur Auswahl, die jeweils etwas Neues in das Spiel bringen. Wenn zum Beispiel der Early Access beginnt und der Planet Arboreus ankommt, können Sie zwischen einer Vielzahl verschiedener anthropomorpher Kreaturen wählen. Egal, ob es sich um den agilen und tigerartigen Chadra oder den magisch geneigten und hirschähnlichen Erwydra handelt, es gibt ein paar verschiedene Optionen, mit denen Sie Ihre wilde Seite umarmen können. Und das alles, ohne die Dämonenrasse zu berücksichtigen, die in der Zukunft ankommen wird.

HQ

Aber abgesehen von spielbaren Unterrassen, wie funktioniert diese sogenannte "dynamische" Welt, fragst du? In Fractured Online ist die Welt nicht geschnitten und trocken, sondern entwickelt und verändert sich im Laufe der Zeit. Ein Ort, den Sie heute besucht haben, kann morgen völlig anders aussehen, und dies geschieht aus einer Vielzahl von Gründen. Der Tag- und Nachtzyklus sorgt dafür, dass immer neue Erfahrungen angeboten werden, die umherstreifenden Monster bedeuten, dass die Gefahr nie zu weit außer Sichtweite ist, und die expandierenden Siedlungen geben den Spielern die Möglichkeit, der Welt ihren eigenen Spin und ihren eigenen Stempel aufzudrücken.

Was passiert, wenn Sie sich zurücklehnen und die Beute Ihres Abenteuers genießen möchten? Mit der verfügbaren Stadtbau- und Management-Suite können Sie buchstäblich Ihr eigenes Zuhause schaffen. Ob es darum geht, ein einfaches Haus in einer bereits etablierten geschäftigen Stadt zu bauen oder die monumentale Anstrengung zu unternehmen, mit einer Gilde eine Siedlung von Grund auf neu zu schaffen, die Optionen sind da. Und das geht noch einen Schritt weiter, da Sie dieses System auch verwenden können, um die Art von Person widerzuspiegeln, die Sie im Spiel sind, zum Beispiel, indem Sie Ihren Status und Ihr Wissen als Gouverneur nutzen, um Ihre Siedlung zu einem boomenden sozialen Zentrum zu machen, einem Juwel aus Schweiß und Stein, das von allen bewundert wird.

Natürlich kommen mit Macht und Können neugierige Blicke, und Ihr Erfolg kann nur die Aufmerksamkeit von Rivalen auf sich ziehen, die Ihre Erfolge als Chance sehen, schnell reich zu werden. Die Verteidigung deiner Siedlung vor Raidern ist von größter Bedeutung, und in Situationen wie dieser kommt das Kampfsystem von Fractured Online zur Geltung. Entwickelt, um auf Fähigkeiten basiert und nicht gezielt zu sein, ähnlich wie bei einem Action-RPG, müssen Sie tatsächlich Ihre Pfeile zielen, Ihre Schwerthiebe lenken, Ihre magischen Schläge planen, Ihre Ausweichmanöver zeiten und so weiter, wenn Sie beabsichtigen, Ihre Feinde zu besiegen und die herausfordernden PvP- und PvE-Szenarien zu überleben, die auf der ganzen Welt zu finden sind.

Zugegeben, das ist nicht so einfach, wie es scheint, da das Spiel Hunderte von individuellen Fähigkeiten zum Lernen und Meistern bietet, von denen viele mit Statuseffekten einhergehen, die ihr Verhalten verändern. Aber was dieses breite System ermöglicht, ist, dass das Wissenssystem glänzt, was Ihnen noch mehr Freiheit gibt, wie Sie Ihren Charakter entwickeln und zu einem völlig einzigartigen Individuum wachsen lassen. Und das alles ist praktisch, wenn man sich die angebotenen Endspielaktivitäten ansieht, eine belebende Reihe von kompetitiven PvP-zentrierten Möglichkeiten, die unglaublich mächtige Ausrüstung und Ressourcen belohnen, die es dir ermöglichen könnten, deine Siedlung oder Gilde auf das nächste Level zu erweitern.

Der Punkt ist, dass Fractured Online ein völlig einzigartiges MMORPG ist. Dies ist ein ehrgeiziges Spiel, das von Grund auf maßgeschneidert und entwickelt wurde, damit die Spieler die Welt auf ihre eigene Weise verändern können. Aber Sie brauchen uns nicht, um Ihnen das zu sagen, da Sie direkt eintauchen und das Spiel entweder über Glyph oder ab heute, dem 15. September, auch im Steam Early Access ausprobieren können.