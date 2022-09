Cobra Kai Staffel 6 wurde bisher noch nicht gedreht

HQ

Staffel 5 von Cobra Kai landete erst vor ein paar Tagen auf Netflix, was eine ziemlich überraschende Leistung war, da Staffel 4 erst kurz vor Neujahr debütierte. Sie fragen sich vielleicht, ob diese erhöhte Produktionsrate dazu führen wird, dass Staffel 6 in einem ähnlich verkürzten Zeitrahmen erscheinen wird? Nun, das scheint unwahrscheinlich, wenn man die Kommentare von Co-Schöpfer Jon Hurwitz berücksichtigt.

Im Gespräch mit GamesRadar erklärt Hurwitz: "Wir haben nichts gefilmt, was in der sechsten Staffel zu sehen ist. Es mag sein, dass in der fünften Staffel einige Dinge gedreht wurden, die aus der Staffel herausgeschnitten wurden. Einige dieser Charakter- oder Story-Momente können in einer zukünftigen Staffel erscheinen. Aber es gab keine tatsächlichen Szenen, die für die sechste Staffel gedreht wurden."

Unnötig zu sagen, dass es wahrscheinlich klug ist anzunehmen, dass Staffel 6 nicht in zehn Monaten erscheinen wird, ebenso wie die Wartezeit zwischen Staffel 4 und 5.