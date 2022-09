Harrison Ford wird nie wieder gegen Indiana Jones spielen

HQ

Indiana Jones ist nächstes Jahr zurück, wieder mit Harrison Ford als dem mit Abstand coolsten Lehrer und Archäologen der Welt. Die meisten Leute gingen davon aus, dass dies das letzte Mal sein würde, dass Ford seinen Hut und seine Peitsche nahm, um Abenteuer zu erleben, wenn man bedenkt, dass er jetzt 80 Jahre alt ist.

Eine Person, die dieser Argumentation zuzustimmen scheint, ist Harrison Ford. Er nahm während der D23 Expo am vergangenen Wochenende an einem Lucasfilm-Panel teil, wo er eine brutzelnde Rolle seines fünften Indiana Jones-Abenteuers präsentierte. Er nutzte auch die Gelegenheit, um zu erklären: "Das ist es! Ich werde mich nicht wieder in dich verlieben."

Wir gehen davon aus, dass Disney versuchen wird, das Indiana Jones-Franchise irgendwie am Laufen zu halten, und vielleicht könnten wir Ford in einer Art Cameo sehen, aber es scheint, als wäre es Zeit für einen wohlverdienten Ruhestand sowohl für den Charakter als auch für den Schauspieler.

Danke ScreenRant