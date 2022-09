HQ

Es ist viel zu früh, um zu sagen, ob Disney gerade die Willow-Lizenz für einen schnellen Geldraub entstaubt hat oder ob es sich um eine respektvolle Wiederbelebung eines Kult-Fantasy-Universums handelt.

Auf jeden Fall feiert die neue Serie am 30. November auf Disney+ Premiere und Sie können sich unten einen neuen Trailer für das Projekt ansehen. Erinnerst du dich selbst an den Film Willow und was hältst du davon?