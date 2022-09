Call of Duty Next Showcase wird am Donnerstag, den 15. September ausgestrahlt

HQ

Das diesjährige erwartete Call of Duty wird Call of Duty: Modern Warfare II sein, das am 28. Oktober erscheint. Es ist bereits September, und die Tokyo Game Show beginnt in wenigen Tagen. Was wäre also ein besserer Zeitpunkt, um ein bisschen mehr Hype um Call of Duty zu sammeln?

Wir wissen jetzt, dass das nächste Call of Duty Next Showcase-Event am Donnerstag, den 15. September um 18 Uhr britischer Zeit (19 Uhr MESZ) gezeigt wird. Die Sendung selbst beginnt 30 Minuten früher. Wir bekommen "Live-Gameplay von globalen Top-Streamern und Content-Erstellern" zu sehen.

Was steht also auf der Speisekarte? Laut Pressemitteilung wird es "neue Details zum Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare II sowie zur kommenden Modern Warfare II-Multiplayer-Beta, zum neuen Call of Duty: Warzone 2.0 und zu Call of Duty: Warzone Mobile" geben.

Sie können die Veranstaltung zum Beispiel auf Youtube verfolgen.