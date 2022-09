Gal Gadot würde gerne ein Crossover zwischen Wonder Woman und Avengers machen

HQ

Letzten Monat erklärte Dwayne Johnson (dessen nächster Film DCs Black Adam ist), dass er denkt, dass DC und Marvel irgendwann ein Film-Crossover machen sollten, etwas, das sie schon mehrmals in der Welt der Comics getan haben.

Jetzt hat Gal Gadot, die Wonder Woman spielt, in einem Interview mit Access ähnliche Meinungen geteilt, nachdem sie die Frage bekommen hatte, ob sie in Zukunft etwas mit Marvel machen möchte:

"Vielleicht können wir so etwas tun wie, wissen Sie, Wonder Woman erscheint in den Avengers und die Avengers erscheinen in Wonder Woman. Wir werden sehen, ich meine, ich bin offen. Bei mir dreht sich alles um Liebe und ich mag meine Freunde sowohl in DC als auch in Marvel. Wir werden sehen."

Was hältst du von der Idee, dass sich DC- und Marvel-Charaktere in einem Film oder einer TV-Serie treffen, und gibt es bestimmte Helden, an denen du gerne an einem Cross-Over teilnehmen würdest?