The Witcher: Staffel 3 beendet die Dreharbeiten

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Netflix-Serie The Witcher begannen in diesem Frühjahr, wurden aber aufgrund von Covid-19 verschoben und in die Länge gezogen. Jetzt sind die Dreharbeiten jedoch offiziell abgeschlossen, was der ausführende Produzent Steve Gaub auf seinem Instagram-Account bestätigt und einfach sagt: "Und das ist ein Bildwrap in Staffel 3 von @witchernetflix!! "

Sowohl die erste als auch die zweite Staffel von The Witcher feierten im Dezember auf Netflix Premiere, aber aufgrund der länger als geplanten Dreharbeiten gehen wir davon aus, dass dies für die dritte Staffel, die wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Jahres 2023 auf Netflix starten wird, vom Tisch ist.