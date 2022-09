PlayStation bestätigt State of Play mit japanischem Fokus und einigen Überraschungen

HQ

Gerüchte, dass Nintendo und PlayStation im September eine direkte bzw. State of Play-Show haben, machen seit einiger Zeit die Runde. Ersteres bestätigte heute früh seine Pläne, und jetzt ist Letzteres an der Reihe.

Sony hat angekündigt, dass wir am Dienstag / 12 Uhr MESZ am Mittwoch um 23 Uhr BST eine State of Play-Show bekommen. Die Show wird ungefähr 20 Minuten dauern und 10 Spiele für PS5, PS4 und / oder PS VR2 zeigen. Die meisten Spiele werden von japanischen Studios sein, um die bevorstehende Tokyo Game Show zu feiern, aber uns wird auch eine oder zwei Überraschungen versprochen.