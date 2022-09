Tim Allen ist zurück als Weihnachtsmann und bereit für den Ruhestand

HQ

The Santa Clause von 1994 mit Tim Allen als guter alter Weihnachtsmann wurde zu einem großen Erfolg, der zwei Fortsetzungen hervorbrachte, die letzte aus dem Jahr 2006. Diese Filme (naja, vielleicht nicht The Santa Clause 3: The Escape Clause) sind zu Weihnachten Grundnahrungsmittel geblieben und gelten weithin als einige der besten Feiertagsklassiker aller Zeiten.

Alles in allem ist es daher nicht allzu überraschend zu hören, dass Disney in diesem Jahr ein Comeback für Tim Allens Weihnachtsmann in einer brandneuen Miniserie auf Disney+ vorbereitet. Dieser heißt The Santa Clauses und offensichtlich ist der Weihnachtsmann bereit, in Rente zu gehen. Er sucht daher nach einem Ersatz (verpassen Sie nicht den ersten Kandidaten!) in einem scheinbar gesunden Familienweihnachtsspaß, wenn er später in diesem Jahr Premiere feiert.

Schaut euch unten den ersten Trailer an.