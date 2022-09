Der neueste Regisseur von Fantastic Four wurde ernannt

HQ

Es fühlt sich wirklich so an, als wäre der Fantastic Four-Film seit Ewigkeiten in Produktion. Wir haben verschiedene Geschichten über Regisseure gesehen, die das Projekt übernehmen und sich dann aus dem einen oder anderen Grund davon trennen, aber hoffentlich bedeutet diese jüngste Ankündigung das Ende dieser Achterbahn der Gefühle.

Und das liegt daran, dass im Rahmen der D23 Expo der neueste Regisseur des Films benannt wurde, und genau diese Person wird Matt Shakman sein, der zuvor für seine Arbeit als Regisseur von WandaVision bekannt war.

Wie in einem Blogbeitrag von Marvel enthüllt, sind dies alle neuen Informationen über das Projekt, die die Produktionsfirma teilen wollte, da wir bereits wussten, dass Fantastic Four erst am 8. November 2024 in die Kinos kommen wird. In Bezug darauf, wer "Marvel's First Family" darstellen wird, muss auch das noch festgelegt werden.