Desenchanted-Trailer zeigt das Leben 15 Jahre nach dem Original

HQ

In nur wenigen Monaten wird Disney die Fortsetzung von Enchanted zu Disney+ bringen. Bekannt als Disenchanted, wird dieser Titel eine Reihe von Darstellern des Originals in ihren jeweiligen Rollen wiedersehen, mit Amy Adams als Giselle, Patrick Dempsey als Robert, James Marsden als Edward und Idina Menzel als Nancy. Aber warum erzählen wir Ihnen davon, fragen Sie, nun, das liegt daran, dass ein Trailer für diesen Film jetzt als Teil der jüngsten D23 Expo gelandet ist.

Im Trailer sehen wir, wie das Leben für Giselle und Robert 15 Jahre nach der ursprünglichen Geschichte aussieht, und sehen, wie das Paar die Handelsstadt für ein friedlicheres Leben in den Vororten lebt. Es dauert jedoch nicht lange, bis die Hölle losbricht, denn Giselle wünscht sich bald ein märchenhafteres Leben, das am Ende mehr ist, als sie verhandelt, und letztendlich das Leben ihrer Familie in Gefahr bringt.

Aber Sie können all dies und die Besetzung in Aktion im Trailer zu Disenchanted unten sehen, bevor der Film am 24. November auf Disney+ landet.