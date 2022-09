Die Disney+ Daredevil-Serie wird 18 Episoden lang sein

HQ

Charlie Cox hat seinen offiziellen Auftritt im Marvel Cinematic Universe als Daredevil bereits einige Male gemacht, ursprünglich in Spider-Man: No Way Home. Aber der Star wird in Zukunft wieder Vollzeit in Aktion treten, als Teil der Daredevil: Born Again-Serie, die, wie Cox während der D23 Expo enthüllte , nächstes Jahr mit den Dreharbeiten beginnen wird.

Aber das war nicht alles, was über die Show enthüllt wurde, da auch hinzugefügt wurde, dass sie 18 Episoden umfassen wird und dass Vincent D'Onofrio wieder als Kingpin erscheinen wird (er gab kürzlich auch sein formelles MCU-Debüt).

Wann die Show tatsächlich auf der Streaming-Plattform landen wird, wurde kein genaues Datum genannt, aber es wurde gesagt, dass es irgendwann im Frühjahr 2024 sein wird.