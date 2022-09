Tales of the Jedi, um die Hintergrundgeschichte von Ahsoka und Graf Dooku zu untersuchen

HQ

D23 war eine tolle Zeit. Wir haben unzählige Ankündigungen aus dem gesamten Disney-Portfolio an Marken und Produkten gesehen, sei es Pixar, Star Wars, Marvel, Avatar und so viele andere Namen. Und wenn wir über die weit, weit entfernte Galaxie sprechen, wurde während der Veranstaltung eine weitere Disney + -Serie enthüllt und gezeigt, wobei diese einen Blick in die Hintergrundgeschichte einiger ikonischer Personen warf.

Bekannt als Tales of the Jedi, wird diese Serie sechs separate Geschichten von Jedi aus der Prequel-Ära der Filme erzählen. Es ist zwar noch nicht klar, worum es in jeder Geschichte gehen wird, aber wir sehen eine Reihe bekannter Gesichter wie Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, Count Dooku, Qui-Gon Jinn, Yoda, Mace Windu und mehr.

Interessanterweise werden im Rahmen der Show einige Star Wars-Alumni zurückkehren, um frühere Rollen, die sie gespielt haben, wieder aufzunehmen, wobei Ashley Eckstein Ahsoka wieder spricht und Liam Neeson Qui-Gon behandelt.

Wann die Serie debütieren wird, wird sie am 26. Oktober landen. Werfen Sie einen Blick auf einen Trailer für die Serie unten.