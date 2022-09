Splatoon 3 fegt mit fast 3,5 Millionen verkauften Exemplaren durch sein erstes Wochenende

HQ

Splatoon 3 ging letzten Freitag in den Verkauf, und bald waren die Server mit neuen Spielern gefüllt, die bereit waren, jede Oberfläche und jeden Gegner zu zerschlagen, der ihnen in den Weg kam. Wir spielen das Spiel immer noch, nachdem wir eine tolle Zeit hatten, es zu überprüfen, und heute sind wir am Morgen mit den Nachrichten von Nintendo of Japan aufgewacht, die ankündigen, dass das Spiel in nur 3 Tagen fast 3 und eine halbe Million Exemplare verkauft hat.

Keine unbedeutende Zahl für ein Spiel, das laut der offiziellen Pressemitteilung mindestens zwei Jahre Post-Launch-Inhalte haben wird. Neue Waffen und Szenarien für Inklings und Octolings, um ihre Differenzen mit Tinte beizulegen.

Wenn du deine Splatoon 2-Daten auf Splatoon 3 migrierst, achte darauf.

Ich bin mir sicher, dass viele Splatoon 2-Benutzer bereits Splatoon 3 in die Hände bekommen haben, und Gamereactor möchte Ihnen einige Ratschläge geben, bevor Sie Ihre Daten migrieren. Es gibt kein Problem damit, aber es lohnt sich, daran zu denken, dass die Datenmigration nur einmal durchgeführt werden darf. Wenn wir uns entscheiden, die Übertragung während der Übertragung abzubrechen oder wenn wir versehentlich auf die Schaltfläche "Abbrechen" klicken, können wir unseren Fortschritt nicht migrieren, auch nicht durch Löschen der Daten und Wiederholen des Vorgangs. Eine ernste Warnung, die auch Nintendos japanischer Twitter-Account ausgegeben hat.