Marvel's Secret Invasion bekommt einen Trailer vor dem Debüt im Frühjahr 2023

HQ

Im Rahmen der D23 Expo am Wochenende veröffentlichten die Marvel Studios den ersten Trailer zur kommenden Disney+ Serie Secret Invasion. Die Serie, in der Samuel L. Jackson erneut als Nick Fury zu sehen sein wird, zeigt Fury gegen eine Skrull-Fraktion, die versucht, die Erde zu übernehmen.

Natürlich wird Fury diese Bedrohung nicht alleine bewältigen müssen und hat die Hilfe von Cobie Smulders Maria Hill, Ben Mendelsohns Talos und Don Cheadles Rhodey / War Machine eingeflößt, und es gibt ein paar andere interessante Namen, die in der Serie auch in irgendeiner Form erscheinen, darunter Olivia Colman, Emilia Clarke und Kingsley Ben-Adir.

Was das Debüt von Secret Invasion betrifft, so wurde uns gesagt, dass es ein Veröffentlichungsfenster für das Frühjahr 2023 geben wird und dass es sechs Episoden umfassen wird. Schaut euch unten den Trailer zur Serie an.