Die Closed Beta von Rainbow Six Mobile startet heute

Die Closed Beta für Rainbow Six Mobile startet heute offiziell, wobei Ubisoft interessierten Fans die Möglichkeit gibt, in ausgewählten Regionen in das Spiel einzutauchen.

Wie ursprünglich während des Ubisoft Forward am Wochenende deutlich wurde, wird die Beta-Phase nur für Spieler in Kanada, den USA, Mexiko, Brasilien, Singapur, den Philippinen und Indien verfügbar sein und auch nur für Android-Geräte zugänglich sein.

In Bezug auf die Frage, ob Apple-Geräte bald unterstützt werden, wurde im Google Play Store-Eintrag des Spiels nur erwähnt: "Wir planen, in Zukunft mehr Gerätemodelle zu unterstützen. Die mobilen Geräte in diesem Test stellen nicht die endgültige Liste der Geräte für den Start dar."

Ihr könnt unsere früheren Eindrücke von Rainbow Six Mobile hier lesen und euch unten einen Trailer ansehen.