Die Besetzung von Marvel's Thunderbolts wurde enthüllt

HQ

Am Wochenende haben wir viele Disney- und Marvel-Neuigkeiten erhalten, alles im Rahmen der D23 Expo. Hier haben wir auch mehr über einige der kommenden Marvel Cinematic Universe-Projekte erfahren und wer sie spielen werden, einschließlich des Thunderbolts-Films.

Marvel beschloss, dies deutlich zu machen, indem wir die Besetzung von Thunderbolts auf die Bühne der D23 brachten, wo wir Florence Pughs Yelena Belova, David Harbours Red Guardian, Sebastian Stans Winter Soldier / Bucky Barnes, Olga Kurylenkos Taskmaster, Hannah John Kamens Ghost und Wyatt Russells US Agent zusammen sehen konnten.

MCU-Fans sollten erkennen, dass viele dieser Gesichter aus dem Black Widow-Standalone-Film stammen, während ein anderes Paar zuletzt in Falcon and the Winter Soldier zu sehen war, wobei die andere Person zuletzt in Ant-Man and The Wasp auftrat.

Ansonsten wurde angemerkt, dass auch Julia Louis-Dreyfus' Valentina Allegra de Fontaine im Film zu sehen sein wird, als die Person, die die Anti-Helden-Truppe leitet.

Wann Thunderbolts debütieren wird, soll der Film derzeit am 28. Juli 2024 eröffnet werden.