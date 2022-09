Wir schlagen das Grün in Cursed to Golf auf der heutigen GR Live

Golfspieler können dem Fegefeuer im kommenden Cursed to Golf entkommen

am 31. August 2021 um 09:57 NEWS. Von Jonas Mäki

Wir haben in den letzten Jahren ein paar interessante Golfspiele zu Gesicht bekommen, wie zum Beispiel das RPG Golf Story aus dem Jahr 2017, das sehr seltsame What The...