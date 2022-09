Schauen Sie sich den Teaser zu Die kleine Meerjungfrau an

HQ

Disney hat endlich den Deckel auf Rob Marshalls Live-Action-Produktion der geliebten kleinen Meerjungfrau ein wenig gelüftet. Hier wird Ariel selbst von der Sängerin und Schauspielerin Halle Bailey gespielt, und darüber hinaus werden wir auch Melissa McCarthy als Ursula, Jacob Tremblay als Blubber und Daveed Diggs als Sebastian die Krabbe sehen (und hören).

Dies ist nicht das erste Mal, dass Rob Marshall seine Kreativität an Disney geliehen hat, nachdem er zuvor sowohl Into the Woods als auch Mary Poppins Returns für das Unternehmen geleitet hatte. Wenn es also um musikalisch gestylte Filme geht, ist er kaum ein Anfänger. Die kleine Meerjungfrau startet am 26. Mai nächsten Jahres in den Kinos und ihr könnt euch den Teaser-Trailer unten ansehen.

