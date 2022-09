Gizmo zeigt seine besten Moves in MultiVersus

HQ

Gizmo ist kürzlich der MultiVersus-Reihe von Kämpfern beigetreten, ein Support-Charakter mit einigen ziemlich ordentlichen Bewegungen in seinen pelzigen Ärmeln. Jetzt haben Player First Games und Warner Bros. Interactive Entertainment ein Gameplay-Video veröffentlicht, in dem wir sehen können, was Gizmo kann und wie wir seine Fähigkeiten am besten zu unserem Vorteil nutzen können.

Schauen Sie es sich unten an. Vergesst nicht, dass MultiVersus neulich auch einen großen Patch bekommen hat, der so ziemlich jeden Charakter in irgendeiner Weise verändert hat. Sie können hier mehr darüber lesen.