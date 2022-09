Reebok und Capcom bringen Street Fighter-Kollektion auf den Markt

HQ

Videospielfirmen und Franchise-Unternehmen zu haben, die mit Bekleidungsmarken zusammenarbeiten, ist sehr üblich geworden, und jetzt wurde eine weitere enthüllt. Diesmal ist es Reebok, der eine Kollektion von Street Fighter-Kleidung und Turnschuhen auf den Markt bringt.

Leider wurde es nur für Reebok Taiwan enthüllt, was bedeutet, dass die Bilder unten ihnen leider am nächsten kommen, was wir jemals in Europa bekommen werden - also schauen Sie sich das genau an.

Sehen Sie etwas Bestimmtes, das Ihnen gefällt?

Danke ResetEra