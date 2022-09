Insider: Asobo Studio macht ein Xbox-Rennspiel

HQ

Es gab bereits einige Spekulationen, dass Microsoft versuchen sollte, den französischen Entwickler Asobo Studio (A Plague Tale: Innocence) nach ihrer Zusammenarbeit am sehr erfolgreichen Microsoft Flight Simulator zu kaufen. Als dies in der neuesten Episode von The XboxEra Podcast diskutiert wurde, sagte der bekannte und oft seriöse Insider Nick "Shpeshal Nick" Baker, dass er ein Gerücht gehört habe, dass Microsoft und Asobo Studio zusammen an einem neuen Projekt arbeiten könnten.

Er behauptet, dass Asobo Studio derzeit ein Rennspiel für Xbox "prototypisiert", aber da Microsoft bereits das weithin erfolgreiche Forza-Franchise hat, spekuliert er, dass es sich um eine Art Kart-Rennfahrer handeln könnte. Da vor allem Mario Kart 8 Deluxe, aber auch Crash Team Racing Nitro-Fueled, sehr beliebt war, ist es leicht zu verstehen, warum Microsoft an einer Art Maskenrennen interessiert sein könnte. Disney kündigte Anfang des Jahres auch Disney Speedstorm an, so dass es scheint, als ob das Kart-Genre ziemlich voll werden könnte.

Würden Sie sich für ein Kart-Spiel mit Microsoft-Maskottchen interessieren, das von Asobo Studio entwickelt wurde?