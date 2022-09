The Division Resurgence bekommt diesen Herbst eine geschlossene Beta

HQ

Das Ubisoft Forward vom September 2022 hatte bisher einen ziemlich massiven Fokus auf mobile Spiele, wobei eines der Spiele, die in diese Kategorie fallen, The Division Resurgence ist. Im Rahmen des Showcases wurde bekannt gegeben, dass der iOS- und Android-Titel irgendwann in diesem Herbst einen geschlossenen Beta-Test erhalten wird. Aber das war noch nicht alles, was in Bezug auf das Spiel gezeigt wurde, da auch ein neuer Trailer debütierte.

Werfen Sie einen Blick auf den neuesten Trailer unten und besuchen Sie auch den Google Play Store und den App Store, um sich für das Spiel vorzuregistrieren und möglicherweise die Chance zu erhalten, die bevorstehende geschlossene Beta zu spielen.