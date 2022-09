Werfen Sie einen Blick auf Mario + Rabbids: Sparks of Hopes wütenden Wiggler-Bosskampf

HQ

Im Rahmen des heutigen Ubisoft Forward-Events, wie bereits von der Spielefirma enthüllt, haben wir gerade einen weiteren Blick auf den kommenden Nintendo Switch-exklusiven Titel Mario + Rabbids: Sparks of Hope geworfen. In Form einer neuen Gameplay-Präsentation erhalten wir einen weiteren Blick auf die Welt und was angeboten wird, wenn der Titel am 20. Oktober 2022 erscheint.

Im Gameplay sehen wir die Heldencrew auf dem Weg zum Planeten Terra Flora, um einen Spark zu retten, der von Cursas Streitkräften bedroht wird. Hier sehen wir einige der NPCs, mit denen gesprochen werden kann, sowie einige der Geheimnisse und Sammlerstücke, die auf dem ganzen Planeten zu finden sind. Und das alles, bevor wir einen Blick auf einen Bosskampf in einem Zug mit einem riesigen, wütenden Wiggler werfen.

Werfen Sie einen Blick auf das Gameplay unten.