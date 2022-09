Captain America und Black Panther Spiel angekündigt

HQ

Gestern wurde durchgesickert, dass Amy Hennigs (Uncharted) kommendes Spiel ein Titel aus dem Zweiten Weltkrieg mit Captain America und Black Panther als Hauptprotagonisten sein würde. Und es stellt sich heraus, dass diese ziemlich wilde Idee, da das Spiel gerade mit einem Trailer während des Disney & Marvel Games Showcase heute Abend halb enthüllt wurde.

Was bedeutet also "halb angekündigt"? Nun, in diesem Fall bedeutet es, dass wir die Bestätigung bekommen haben, einen Teaser-Trailer gesehen haben, aber wir haben kaum nützliche Informationen bekommen - nicht einmal einen Titel. Glücklicherweise hatte der Produzent der The Game Awards, Geoff Keighley, einige Informationen, die er auf Twitter geteilt hatte, und enthüllte, dass Black Panther nicht in der Zeit gereist ist oder ähnliches, da es T'Challas Großvater Azzuri ist, der den Anzug in diesem Spiel trägt.

Es wird auch andere Charaktere geben, die spielbar sind, genauer gesagt Nanali, der Anführer des Wakandan Spy Network, und auch Gabriel Jones von den Howling Commandos. Wir werden den Trailer so schnell wie möglich teilen, aber wir müssen auf die nächste Ankündigung warten, um tatsächlich mehr über dieses Spiel zu erfahren - von dem wir jetzt so ziemlich nur wissen, dass es existiert.