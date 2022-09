Marvel's Midnight Suns startet im Dezember

HQ

Letzten Monat wurde bestätigt, dass sich Marvel's Midnight Suns erneut verzögert hatte und die Entwickler kein neues Veröffentlichungsdatum angeben wollten, was die meisten Leute glauben ließ, dass es sich um eine ziemlich massive Verzögerung handeln könnte. Glücklicherweise brauchte Firaxis eindeutig nicht so viel zusätzliche Entwicklungszeit, da sie gerade während des Disney & Marvel Games Showcase bestätigt haben, dass Marvel's Midnight Suns in diesem Jahr veröffentlicht wird und am 2. Dezember kommt.

Es wurde auch ein neuer Trailer gezeigt, den wir mit euch teilen werden, sobald er verfügbar ist.